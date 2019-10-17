"أنا شايف وسامح وحاسس بكل حاجة".. إيمي طلعت تنشر وصية والدها
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 06:20 م
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مصطفى فكيه
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شاركة الفنانة إيمي طلعت زكريا ابنة الفنان الراحل طلعت زكريا، صورة جديده لوالدها عبر حسابها الشخصي على تبادل لصور والفيدوهات الشهير "إنستجرام".
وكتبت "إيمي" على الصورة كلام والدها الذي قاله لها قبل وفاته حيث قال "زكريا": " انا شايف وسامع وحاسس بكل حاجه عملتوها عشاني أنا مبسوط أوي إني قدرت أخليكم تحبوني كده، وقدرت أخليكم تضحكم من قلبكم، أدعولي كتير عشان تهونو عليا وحدتي وخليكم دائما فكريني وكل ما تشوفوني أدعولي ،عشان دا بيساعدني أوى ، هوحشكم لكن مش هتوحشوني عشان أنا معاكم، الى اللقاء ".
ويذكر أن الفنان طلعت زكريا، توفى، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر يناهو 59 عاما، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات في حي السادس من أكتوبر، بسبب تدهور حالته الصحية، حيث تعرض لوعكة صحية مفاجئة بسبب التدخين.
ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شراين المخ مما أدى إلى دخوله في غيبوبة لكنه تعافى منها .
بالرغم من أنه كان ممثل كوميدي ناجح إلا أنه أيضاً خاض تجربة المذيع في عمل برنامجي "إديني عقلك ، وطبخة وضحكة " وحقق فيهم نجاحاً كبيراً .
وخاض أيضاً تجربة المسرح ونجح فيها وترك بصمة كبيرة في قلوب الجماهير وعقولهم، ومن أعماله المسرحية "البعبع، دو ري مي فاصوليا، وراء كل مجنون إمرأة، كحيون ربح مليون، سكر هانم، وبعدين (عرضت في الكويت) ، بابا جاب موز" .
وقدم الراحل طلعت زكريا أفلام سينمائية ناجحة مثل " الفيل في المنديل "سعيد حركات"2011 ، صياد اليمام 2009، طباخ الريس 2008، قصة الحي الشعبي 2006، كلام في الحب 2006، حريم كريم 2006، سيد العاطفي 2006، حاحا وتفاحة 2005، السيد أبو العربي وصل 2005، أبو علي 2005، عوكل 2004، غبي منه فيه 2004، إوعى وشك 2004، حرامية في تايلاند 2003، كلم ماما، التجربة الدنماركية 2003 (ضيف الفيلم)، حراميه في كي جي تو 2002، جاءنا البيان التالي 2001، ولا في النية ابقي، الرجل الأبيض المتوسط" .
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أنا شايف وسامع وحاسس بكل حاجه عملتوها عشاني أنا مبسوط أوي أني قدرت أخليكو تحبوني كده وقدرت أخليكو تضحكوا،، ،أدعولي كتير عشان تهونوا عليا وحدتي وخليكوا دايما فاكرني وكل م تشوفوني أدعولي عشان ده بيساعدني اوي،،،هوحشكوا لكن مش هتوحشوني عشان انا معاكو،،،إلى اللقاء 🤝👋 #طلعت_زكريا 💔
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