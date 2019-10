"أنا شايف وسامح وحاسس بكل حاجة".. إيمي طلعت تنشر وصية والدها

View this post on Instagram

أنا شايف وسامع وحاسس بكل حاجه عملتوها عشاني أنا مبسوط أوي أني قدرت أخليكو تحبوني كده وقدرت أخليكو تضحكوا،، ،أدعولي كتير عشان تهونوا عليا وحدتي وخليكوا دايما فاكرني وكل م تشوفوني أدعولي عشان ده بيساعدني اوي،،،هوحشكوا لكن مش هتوحشوني عشان انا معاكو،،،إلى اللقاء 🤝👋 #طلعت_زكريا 💔