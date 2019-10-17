التعليم تعلن تسليم شهادت طلاب مدرسة "لم ينجح أحد" برأس غارب السبت المقبل

استجابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لمناشدة أولياء أمور وطلاب مدرسة صالح عوض الله برأس غارب المعروفة إعلاميا "مدرسة لم ينجح أحد" بإعلان نتائج 31 طالب وطالبة عقب حكم المحكمة بنجاح جميع الطلاب.





ومن جانبه قال المهندس على غريب ولى أمر أحد الطلاب، إنه تم إخطارهم، أ نه سيتم تسليم الشهادات للطلبة يوم السبت بعد غدا ثم التوجه على التنسيق مباشرة.





وكانت نشرت بوابة الفجر بتاريخ 16-4-2019 مناشدة لأولياء أمور طلاب مدرسة لم ينجح أحد برأس غارب يناشدون وزير التعليم بسرعة تنفيذ حكم المحكمة وإعلان النتيجة.









وناشد أولياء أمور 31 طالبا بمدرسة صالح عوض الله للبترول برأس غارب والمعروفة إعلاميا "مدرسة لم ينجح أحد" الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى بسرعة إعلان نتيجة أبنائهم وتسليمهم الشهادة للتمكن من التقديم لهم فى الكليات الخاصة بهم من رغم إن باب التنسيق قد فتح منذ الإثنين الماضى لإستقبال الطلاب.





ومن جانبه قال المهندس على غريب ولى أمر أحد الطلاب إنه كان على ثقة فى قضاء مصر الشامخ الذي أنصف أبنائنا وأعاد حق الطلاب لكن ما يحدت من تفاعص وزارة التربية والتعليم يعيدنا مره أخرى لخيبة الأمل فبعد صدور حكم المحكمه بنجاح الطلاب والحكم مستعجل بدون اعلان ومن الطبيعي ينفذ فورا بدون انتظار 15 يوم لتنفيذ الحكم ولكن للأسف يحدث تعنت وتقاعص من كنترول التعليم الفني لإظهار النتيجه ومماطله لإضاعه الوقت على الطلبه مناشدين وزير التعليم الإسراع لإظهار نتيجه الطلبه وفي حاله المماطله سيتوجه الطلبه وأولياء الأمور للتظلم أمام مجلس الوزراء.



