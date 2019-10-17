بالأرقام.. جهود الحملة الأمنية بأسوان لضبط الخارجين عن القانون

7 قضايا عدم حمل شهادة صحية، و

7 قضايا مخالفات المخابز البلدية، و

قضية لحوم غير صالحة للاستهلاك الادامى.



في مجال ضبط القضايا المرورية:-



تم ضبط تم فحص عدد 25 قائد سيارة بكمين غرب أسوان دائرة مركز شرطة أسوان، أسفر الفحص عن ضبط عدد2 حالة إيجابية لتعاطي مخدر "حشيش وبانجو ـــ أفيون".



كما تم ضبط عدد 2 دراجة نارية بدون ترخيص، و543 مخالفة مرورية متنوعة على النحو التالي:-



تحرير عدد 105 مخالفة تجاوز حد السرعة، وتم التصالح الفوري في عدد 60 مخالفة، وتحرير عدد 100 مخالفة غرامة ونش، وسحب تراخيص عدد 80 حالة عدم قبول التصالح، وتحرير195 مخالفة متنوعة.



وقال اللواء محمد عمارة مدير أمن أسوان، إن هذه الحملة تركت أثرًا طيبًا وملموسًا لدى المواطنين ورسخت لديهم الشعور بالأمن وعمقت الثقة في جهاز الشرطة وقدرته على ضبط الخارجين على القـانون وملاحقتهم وتقديمهم للعدالة.







قامت مديرية أمن أسوان، بتكثيف التواجد الشرطي بالشارع لإعادة الانضباط وإحكام السيطرة الأمنية ومكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة أعمال البلطجة والاتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص وتأكيدًا على قدرة أجهزة الشرطة على فرض هيبة الدولة والقانون.وأشرف اللواء حمدى هاشم مدير إدارة البحث الجنائي، على بحملة مكبرة تستهدف البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها والمكافحة الفعالة للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتجرين فيها، وكذا العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة، تنسيقًا مع فرع الأمن العام بأسوان.وأسفرت جهود الحملـة عن ضبط الآتى:-في مجال تنفيذ الأحكام: - تم تنفيذ عدد 745 حكمًا، و124 حكم حبس جزئي، عدد 25 حكم حبس مستأنف، و382 أحكام غرامات، وعدد211 مخالفات.في مجال ضبط القضايا التموينية تم ضبط عدد 31 قضية تموينية.. على النحو التالي:- 6 قضايا استخدام اسطوانات لبوتاجاز في غير الغرض المخصص لها، و4 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و6 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و