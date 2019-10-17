رئيس مدينة إطسا: جرارات لكسح المياه الجوفية من المناطق المتضررة بقرية الوابور (صور)

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قام المحاسب عادل عبدالكريم عبدالعال، رئيس مركز ومدينة إطسا، بمحافظة الفيوم، بمتابعة أعمال صيانة وإصلاح خط مياه شرب 6 بوصة، والذي تعرض لإنفجار مفاجئ بالطريق العام بمنشأة حلفا أمام مدرسة حلفا الابتدائية، وقد جرت على الفور أعمال الحفر واستبدال الجزء المكسور وتركيبه، بالإضافة إلى شفط تراكمات المياه بالطريق وبمكان الحفر لتسهيل الحركة المرورية للسيارات والمشاه وتوصيل المياه بشكل طبيعي وكامل.



حيث قام مجلس مدينة أطسا بالتعاون مع الوحدة المحلية بقرية الغرق، بتوجيه جرارات كسح المياه إلى منطقة الوابور التابعة للوحدة المحلية بالغرق لكسح المياه الجوفية ببعض المناطق والشوارع المتضررة من تسريب المياه إليها، حيث تم رفع وسحب كميات كبيرة من المياه الجوفية وأن أعمال الكسح والنظافة مستمرة حتى يتم الانتهاء من جميع الأعمال بالمنطقة وتمهيدها لأعمال الردم.



وقامت الوحدة المحلية بقرية شدموه بإستكمال أعمال التطهير لمصرف شدموه العمومى، بجوار العمارات السكنية، ورفع تراكمات القمامة وتطهير المصرف، حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، مع المتابعة مع رؤساء الوحدات المحلية بالتواجد اليومى بالشارع وإستمرار حملات النظافة ورفع القمامة وتسوية وتمهيد الطرق بجميع قرى مركز إطسا، بهدف الارتقاء بمنظومة النظافة العامة والحفاظ على البيئة.



كما تم البدء في رفع مخلفات شواطئ المجارى المائية وغير ذلك بمناطق مدينة إطسا، وذلك ضمن خطة مركز ومدينة إطسا لرفع المخلفات وتمهيد الطرق بالمدينة وصيانة الكشافات، بالتنسيق مع تحسين البيئة، من أجل الحفاظ على بيئة نظيفة، ولإظهار المدينة وقرى مركز إطسا بالمظهر الحضاري اللائق.



وذلك بناءً على توجيهات اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، بأهمية المتابعة لما يتم تقديمه وتوفيره من خدمات لكافة المواطنين فى مجالات النظافة، والتجميل ورفع الإشغالات، ورفع كفاءة الشوارع والميادين فى كافة المراكز والمدن والقرى.



