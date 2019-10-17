نشرة أخبار الفجر الاقتصادية اليوم الخميس 17-10-2019

نستعرض مع القراء أهم العناوين التى وردت فى أخبار اليوم الاقتصادية على موقع بوابة الفجر لتيسيير علي المتابعين فى معرفة أهم الأخبار الاقتصادية اليوم الخميس 17/10/2019.





أكدت وزارة المالية، أن مشروع قانون الجمارك الجديد الذى يجرى مناقشته حاليًا بمجلس النواب، يُسهم فى تحسين تصنيف مصر في ٣ مؤشرات دولية مهمة.





يقدم مشروع قانون الجمارك الجديد الذي يناقشه مجلس النواب حالياً عدد من التيسرات الجديدة.





قام المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لقطاع التنمية وتطوير المدن، بجولة تفقدية لمتابعة المشروعات الجاري تنفيذها بمدينة العاشر من رمضان.





صرح المهندس شريف الشربينى، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بأنه تم شن حملة لضبط الوحدات المخالفة بالمرحلة الأولى بمنطقة الورود، وذلك بالتنسيق مع شرطة التعمير والإدارات المعنية بجهاز المدينة.





حذر المهندس خالد سرور، رئيس جهاز مدينة سفنكس الجديدة، المواطنين من التعرض للنصب والانصياع وراء أية إعلانات أو أي فرد أو شركة أو جمعية أو أية جهة تقوم بالإعلان عن بيع قطع أراضٍ.





قال وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إن القطن المصرى ليس مجرد محصول، ولكنه تاريخ وحاضر ومستقبل للزراعة المصرية.





وقعت شركة جنوب الوادى المصرية القابضة للبترول وشركة TGS البريطانية على ملحق عقد المشــروع المشتــــرك لتجميع البيـــــانات الجيوفيزيقية بالمنــــاطق البرية بجنوب مصر.





إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الخميس علي أداء متباين وذلك بالتزامن مع حالة جنى ارباح الأسهم القائدة و الأسهم الخبرية علي تعاملات البورصة المصرية.





الحادث المذكور وقع نتيجة قيام هيئة النقل العام بمحاولة رفع الإعلان و لكن للأسف باستخدام مقاول غير متخصص و رافعة غير مناسبة لوزن و حجم الاعلان مما تسبب في سقوط الاعلان و انقلاب جسم الرافعة على كابلات مترو الانفاق.



