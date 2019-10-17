محافظ قنا يشدد على ايجاد حل عاجل لتقليل كثافة التلاميذ في المدارس



كما وجه بضرورة التنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية للبدء في إجراءات الإزالة الخاصة بالمبني القديم المكون من ثلاثة طوابق بها 11 فصل دراسي فقط ومن ثم إعادة بناءه بشكل افضل لاستيعاب الاعداد المتزايدة من الطلاب.



وأكد الهجان أن المحافظة تعمل جاهدةً علي اقامة المزيد من المدارس الجديدة ورفع كفاءة المدارس القائمة من أجل استيعاب الطلاب وتقديم خدمة تعليمية جيدة، لافتا الي انه مع بداية العام الدراسي الجديد 2019-2020 تم دخول خمسة مدارس جديدة الخدمة لأول مرة تضم 117 فصل دراسي بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 90 مليون و48 ألف جنيه وهي مدارس ( المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا بمدينة قنا الجديدة (STEM) - عائشة عبد العزيز المرزوق بمدينة قنا - ومدارس العمرة الزراعية والمحارزة الابتدائية واللطاسنة للتعليم الاساسي بمدينة ابو تشت).



واضاف انه تم عمل توسعات وتعلية لعدد 18 مدرسة بتكلفة مالية تقدر بحوالي 76 مليون و17 الف جنيه تضم 155 فصلا فيما بلغت التكلفة المالية لإحلال وتجديد عدد 20 مدرسة تضم 301 فصل دراسي حوالي 72 مليون و17 الف جنيها.



وأشار إلى أنه يجري انشاء عدد 6 مدارس جديدة ومبنيين لكلا من إدارتي فرشوط ونجع حمادي التعليمية، بينما تشهد 39 مدرسة اخري اعمال إحلال وتجديد فضلا عن توسعة عدد 12 مدرسة بمختلف قري ومراكز المحافظة وذلك من اجل الارتقاء بالمنظومة التعليمية وتوفير مناخ مناسب لأبنائنا الطلاب.



قال اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، إنه تفقد مدرسة الشهيد مصطفي عباس بمنطقة الكنوز بمدينة قنا لمتابعة سير العملية التعليمية وايجاد الية لحل مشكلة الكثافة بها استجابة لطلب أولياء الأمور.وتفقد المحافظ عدد من فصول المدرسة ووجه مسئولي العملية التعليمية بتطبيق نظام الفترتين بالمدرسة بشكل مؤقت لتخفيف الكثافة بالفصول، مشددا علي ضرورة ايجاد حل عاجل ودائم لتقليل نسبة الكثافة.