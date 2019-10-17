مران الزمالك.. تأهيل جمعة والسعيد وأبو جبل بسبب الإصابات





وجاء قرار الصربي ميتشو المدير الفني للفريق بإراحة الفهد الأسكر حتى لا تتفاقم الإصابة عليه وتجهيزه للقاءات المقبلة من مشوار الفريق في الدوري.





في الوقت الذي خاض فيه محمد أبو جبل تدريبات تأهيلية بسبب شعوره بالإجهاد، وجاءت مشاركمة محمد صبحي حارس فريق الشباب مع الفريق بعد مشاركته مع الزمالك أمام المقاصة في بطولة الجمهورية.





واجتمع الصربي ميتشو المدير الفني للفريق مع لاعبيه قبل بداية المران وطلب منهم التركيز في مواجهة المقاولون العرب وبذل قصارى جهدهم في ظل صعوبة مواجهة الذئاب.





كما أدى عمر السعيد وعبدالله جمعة لاعبا فريق الزمالك تدريبات تأهيلية في صالة الجيم بسبب الإصابة التي يعاني منها الثنائي وغموض موقفهما من المشاركة في لقاء المقاولون العرب.





وكشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك ع خوض مباراة المقاولون العرب ببطولة الدوري والموافقة على لعب اللقاء خلال ساعات.





وأكد المصدر أن الاتحاد المصري لكرة القدم أجرى اتصالات مكثفة مع مسئولي الزمالك خلال الساعات الماضية في محاولة لإنهاء الأمر وعدم التصعيد.





وجاء قرار المقاولون العرب بالموافقة على خوض لقاء الزمالك ليدفع مسئولي الجبلاية للضغط على إدارة الزمالك لإقناعهم بخوض اللقاء.

أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" لاعب فريق الزمالك تدريبات تأهيلية منفردة بسبب الإصابة التي يعاني منها وعدم تماثله للشفاء حتى الآن، وغاب اللاعب عن التدريبات الجماعية على هامش مران الفريق اليوم.