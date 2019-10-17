السيطرة على حريق شب بإحدى السفن بميناء دمياط





وأسفر الحريق عن وفاة فرد واحد من طاقم السفينة مصرى الجنسية، وذلك بعد أن تدخلت الوحدات البحرية المملوكة للهيئة بمساعدة سيارات الحماية المدنية، وجارى حاليًا أعمال التبريد والمتابعة.



كان مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، قد تلقي بلاغ يفيد بنشوب حريق في سفينة، حيث فوجئ العمال باندلاع النيران.



بدأت الواقعة عند تواجد السفينة حبيبة M والتي تحمل علم توجو والمتراكية على رصيف رقم 9، حيث نشب حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة.



تم اخطار قوات الحماية المدنية السيطرة على الحريق وتم التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.



جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت الى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات، ونشب الحريق فيها صباحا.



ترأست الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، إجتماع لجنة صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى لمناقشة وعرض الموقف الراهن لعمارات الاسكان الاقتصادى والصناعى والأولى بالرعاية.



حضر الاجتماع اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد، رجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديرى مديريتى المالية والاسكان، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ومديرى إدارات الميزانية والتخطيط والشئون القانونية وخدمة المواطنين والتفتيش المالى والإدارى والتخطيط العمرانى بالديوان العام حيث بدأ الاجتماع بعرض الموقف التنفيذى لعمارات الإسكان وكذلك القرارات الصادرة من لجنة صندوق الإسكان.



وفى سياق متصل،وجهت المحافظ لرئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر بعمل حصر شامل لكافة الوحدات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية وعمل دراسة لتحديد الأولويات والمستحقين كما وجهت أيضًا لرئيس الوحدة المحلية لمدينة عزبة البرج برصد الوضع الراهن بعمارات السكن الاقتصادى بالمدينة والبالغ عددها ١٧ عمارة مؤكدة على مدير مديرية الإسكان بسرعه الانتهاء من إجراءات بناء عمارتين بعزبة البرج إحداهما إقتصادية والأخرى أولى بالرعاية وكذلك عمارة واحدة بفارسكور.



كما أكدت الدكتورة منال عوض على رؤساء الوحدات المحلية بتشكيل لجان لمعاينة الحالة الهندسية للعمارات الخاصة بالاسكان الاقتصادى والصناعى واعداد تقارير فى حالة الحاجة الى الترميم او تنفيذ الازالة وكذلك التأكيد على سداد المستحقات الخاصة بالاسكان الاقتصادى وكذا عمل بحث دورى كل ستة أشهر لبيان المستحقين للوحدات الخاصة بالأسر الأولى بالرعاية.



أعلن المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أنه تمت السيطرة على الحريق الذى نشب في السفينة حبيبة M بميناء دمياط.