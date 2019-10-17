عاجل.. قرار ناري من مرتضي منصور رداً على الأهلي
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:06 م
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رامي بشاي
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جدد مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور رفضه خوض مواجهة فريقه أمام المقاولون العرب المقرر إقامتها يوم السبت المقبل.
وقال منصور في تصريحاته اليوم ردا على بيان الأهلي: كنت ارغب في خوض المباراة بشكل طبيعي لكني احترمت قرار الأمن، ولكن بيان الاهلي يؤكد على عدم تقدير الأزمات التي يمر بها الوطن ويؤكد على تصدير المشاكل للأمن، وهذا تهديد واضح لمسابقة الدوري.
واضاف: ارفض بشدة خوض مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل.
وقد قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، التي كان من المقرر إقامتها يوم ١٩ من شهر أكتوبر الجاري، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز.
في الوقت الذي قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي تقديم موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب من الجولة الخامسة، ليقام بدلا من مواجهة القمة.
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