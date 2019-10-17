القيادة تهنيء رئيس أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 05:01 م
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الفجر السعودي
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أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن خالص التهاني لرئيس جمهورية أذربيجان إلهام حيدر علييف، بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق اطراد التقدم والازدهار.
ومن جانبه، أرسل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة لرئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة ذكرى يوم الاستقلال لبلاده.
وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية أذربيجان الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.
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