عاجل... رئيس البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات أشد على تركيا
انسحاب القوات الأمريكية
هذا وقد كانت الولايات المتحدة الأمريكية، بدأت في سحب قواتها من نقاطها العسكرية المؤقتة بمدينتي تل أبيض، بريف الرقة، ورأس العين، بريف الحسكة، المتاخمتين للحدود التركية، شمال شرقي سوريا.
ويأتي ذلك في ظل الحديث عن عملية تركية وشيكة محتملة، شرق الفرات، لتطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة آمنة.
وانخرطت الولايات المتحدة في الحرب الداخلية بسوريا، عبر غارات جوية على تنظيم داعش الإرهابي، في سبتمبر 2014.
قوات سوريا الديمقراطية
وأصدرت قوات سوريا الديمقراطية، بيانًا حذرت فيه من أن التدخل العسكري من جانب تركيا في الأراضي السورية، سيكون بمثابة كارثة على المنطقة، ونتيجة له سيعود تنظيم داعش إلى المنطقة التي هزم فيها.
تهديد تركيا
ويأتي هذا البيان رداً على تهديدات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي قال فيها إن التدخل التركي ضد الأكراد في شمال وشمال شرق سوريا بات "وشيكاً"، مؤكداً أن "صبر أنقرة نفد في انتظار دعم الولايات المتحدة لهذا العمل العسكري".
الهجوم التركي على سوريا
- مسؤول أمريكي: انسحاب قواتنا المبدئي في سوريا يقتصر على المنطقة الآمنة
- ترامب: سنصدر أمرا قريبا بفرض عقوبات على مسئولين أتراك
- الرئيس الأمريكي: سنسحب قواتنا من سوريا.. ولكن
- ترامب: الهجوم التركي بشمال شرق سوريا يهدد استقرار المنطقة
- وكالة إغاثة تعلق عملياتها في شمال شرقي سوريا بسبب "نبع السلام"
- الدفاع الأمريكية: التوغل التركي في سوريا أطلق سراح مقاتلي "داعش" المأسورين
- عاجل... الجيش التركي يقصف براجمات الصواريخ والدبابات في رأس العين
- عاجل... الكرملين: بوسع القوات التركية دخول سوريا لمسافة تتراوح بين 5 و 10 كيلومترات
- الجيش التركي يعلن القضاء على 611 من أفراد القوات الكردية خلال "نبع السلام"
- الرئيس التركي يعلن استمرار المحادثات مع أمريكا وروسيا بشأن مدينتي عين العرب ومنبج بسوريا