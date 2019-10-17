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ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة أمام المصري

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:55 م
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ميدو يعلن تشكيل مصر المقاصة أمام المصري
ميدو
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علي نبوي
 
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أعلن أحمد حسام ميدو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمواجهة المصري البورسعيدي بعد قليل في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري الممتاز.

وضم تشكيل المقاصة كلا من :-
حراسة المرمى: محمود حمدي
خط الدفاع : أحمد مودى – شريف حازم – حسنى فتحى – عاصم سعيد
خط الوسط: محمد دسوقى -أحمد ياسين – وأتشو –عصام صبحى
خط الهجوم: صلاح عاشور – عمرو مرعى .
ويتواجد على دكة البدلاء : محمد كوكو – عاصم سعيد –محمد مسعد –باولن فوافى –شيملس بيكلى- صلاح أمين – محمد إبراهيم .
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