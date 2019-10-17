عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على بيان الأهلي
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:28 م
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رامي بشاي
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رد مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك على بيان النادي الأهلي الصادر اليوم للتعليق على أزمة تأجيل مباراة القمة لدواعي أمنية.
وكان اتحاد الكرة قد أرسل خطابات رسمية للأهلي والزمالك بشأن تأجيل مباراة القمة والتي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بقرار أمني.
وأصدر الأهلي بياناً صباح اليوم للرد على تأجيل لقاء القمة برفض لعب أي مباراة في بطولة الدوري إلا بعد خوض لقاء الزمالك المؤجل.
وقال مرتضي منصور تعليقا على بيان الاهلي: "بيان النادي الأهلي برفض اللعب في الدوري حتى مواجهة فريقنا تهريج وتحدي للأمن، وبيان لايستحق الرد عليه لأنه ضعيف وغير واضح وأرفض خوض لقاء المقاولون العرب.
واضاف: بيان الأهلي يؤكد على عدم تقدير الأزمات التي يمر بها الوطن ويؤكد على تصدير المشاكل للأمن، وهذا تهديد واضح لمسابقة الدوري كنت ارغب في خوض المباراة بشكل طبيعي لكني احترمت قرار الأمنـ ولن أخوض مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل.
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