عاجل.. أول رد من مرتضي منصور على بيان الأهلي

واضاف: بيان الأهلي يؤكد على عدم تقدير الأزمات التي يمر بها الوطن ويؤكد على تصدير المشاكل للأمن، وهذا تهديد واضح لمسابقة الدوري

كنت ارغب في خوض المباراة بشكل طبيعي لكني احترمت قرار الأمنـ ولن أخوض

مباراة المقاولون العرب يوم السبت المقبل.