"الربا" يمنع مركز التحكيم من قبول شكوى الفيصلي ضد النصر

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أشارت تقارير صحفية إلى آخر مستجدات مطالبة إدارة نادي الفيصلي بالحصول على قيمة الشرط الجزائي في صفقة انتقال الثنائي سلطان الغنام وحمد المنصور، إلى الفريق الأول للكرة بنادي النصر.



وكانت إدارة نادي الفيصلي قد قدمت شكوى ضد النصر إلى مركز التحكيم الرياضي، للمطالبة بقيمة الشرط الجزائي من عقود الثنائي الغنام والمنصور.



وكشفت "الرياضية"، أن مركز التحكيم الرياضي، رفض شكوى إدارة الفيصلي ضد النصر.



وأوضحت الصحيفة أن مركز التحكيم الدولي أيد قرار غرفة فض المنازعات، في إثبات حالة الربا في الشرط الجزائي، داخل الاتفاقية بين إدارة الناديين.



وقرر مركز التحكيم إلزام النصر بدفع مبلغ انتقال الغنام والمنصور فقط، دون تحمل قيمة الشرط الجزائي من عقود اللاعبان.



يذكر أن سلطان الغنام وحمد المنصور قد انضما لصفوف النصر، مع نهاية موسم 2017 - 2018.





ويحتل نادي الفيصلي المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 11 نقطة، فيما يتواجد النصر في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.



