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سعر طن الاسمنت اليوم الخميس 17-10-2019

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:39 م
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سعر طن الاسمنت اليوم الخميس 17-10-2019
سعر طن الأسمنت اليوم
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الفجر الاقتصادي
 
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اسعار مواد البناء (سعر طن الاسمنت اليوم)
عادت اسعار مواد البناء خاصة سعر طن الأسمنت اليوم الخميس لحالة الهدوء بعد سلسلة التراجعات التى حدثت فى أول 10 أيام من شهر أكتوبر، وفقد سعر طن الأسمنت نحو خمسين جنيهًا خلال تلك الفترة، متأثرًا بخفض اسعار الغاز للمصانع بجانب حالة الركود التى يمر بها سوق مواد البناء.

متوسط سعر طن الأسمنت اليوم
بلغ سعر طن الأسمنت اليوم من الشركة العربية المسلح سعر 790 جنيها، وسجل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 775 جنيها، واستقر سعر طن أسمنت اليوم من مصنع الصخرة 770 جنيها، وسعر طن أسمنت سيناء 775 جنيها، سعر طن أسمنت طرة وحلوان 795 جنيها، سعر طن أسمنت المسلة 770 جنيها، واستقر متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة ليصبح بسعر 2450 جنيها للطن، وسعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء 2420 جنيها،  سعر طن أسمنت الواحة الأبيض 2400 جنيه، سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة 830 جنيها، وسعر طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة لـ820 جنيها.

الأسمنت المسلح
سعر طن الأسمنت اليوم من النوع المسلح 783 جنيهات ، ومتوسط سعر أسمنت أسوان 765 جنيهًا للطن، وسجل أسمنت المخصوص 778 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 788 جنيهًا للطن، و أسمنت الصخرة 765 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي 793 جنيهات للطن، وأسمنت النصر 770 جنيهًا للطن، وأسمنت حلوان 788 جنيه للطن.

الأسمنت الأبيض
متوسط سعر طن الأسمنت اليوم الأبيض 2400 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2450 جنيهًا، وسوبر سيناء 2420 جنيهًا، ورويال العادة 2400 جنيه للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2400 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط
متوسط سعر طن الأسمنت اليوم المخلوط 690 جنيه للطن، وأسمنت النخيل 688 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 698 جنيه للطن، وأسمنت التوفير 698 جنيه للطن.

سعر طن الأسمنت اليوم 

 

  اسم الشركة

المنتج

السعر

العربية للأسمنت

الاسمنت المسلح

823 جنيه مصري

العربية للاسمنت

النصر

800 جنيه مصري

اسمنت اسيوط

المهندس

808 جنيه مصري

اسمنت اسيك

المنيا اسيك

818 جنيه مصري

اسمنت المؤسسة

العربية للتصنيع

808 جنيه مصري

اسمنت مصر

قنا المسلحة

800 جنيه مصري

اسمنت جنوب الوادى

جنوب الوادى

800 جنيه مصري

اسمنت السويدى

السويدي

825 جنيه مصري

اسمنت شورى

شورى

800 جنيه مصر

اسمنت حلوان

حلوان

833 جنيه مصري

اسمنت بوتدلاند

طره

818 جنيه مصري

اسمنت السويس

السويس للاسمنت

805 جنيه مصري

اسمنت الشركة القومية

الشركة القومية

800 جنيه مصري

اسمنت سيناء

سيناء

808 جنيه مصري

اسمنت العريش

العسكرى

800 جنيه مصري

ميدكوم اسوان

اسمنت ميدكوم

800 جنيه مصر ي

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