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القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالبدرشين

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:38 م
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القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات بالبدرشين
أرشيفية
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إيمان عبد العاطي
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة من القبض على تشكيل عصابي للاتجار في المخدرات، بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وعثر بحوزته 20 قطعة حشيش كبيرة الحجم، مبلغ مالي، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين، مفادها قيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذًا من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة والاستعانة بالمصادر السرية والتأكد من صحة ما ورد من معلومات، والعرض على اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بقطاع أمن الجيزة وجه بسرعة ضبط المتحري عنهم، وتم إعداد مأمورية مكبرة لضبطهم، وتمكنت القوات من استهدافهم والقبض عليهم، وعثر بحوزتهم على 20 قطعة كبيرة الحجم لمخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان المركز.

وبمواجهتهم أقروا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بما توصلت إليه التحريات، وحيازتهم المضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة بيع المخدرات الأخري، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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