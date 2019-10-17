على طريقة "حمد الله".. أزمة جديدة داخل معسكر منتخب المغرب

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شهدت مباراة منتخب المغرب أمام نظيره الجابوني، أزمة جديدة بين لاعبي أسود الأطلس، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين الثلاثاء الماضي، وانتهت بفوز منتخب الجابون بثلاثة أهداف مقابل هدف.



وكشفت صحيفة "المغرب اليوم" عن مشاجرة عنيفة دارت بين ثنائي منتخب المغرب نور الدين إمرابط، وزميله فيصل فجر بسب إصرار الأخير على تنفيذ جميع الركلات الثابتة.



وأضافت الصحيفة أن الخلاف الذي نشب بين الثنائي وصل إلى حد الاشتباك بالإيدي داخل غرفة الملابس.



وتعود هذه الواقعة بالذكري إلى الأزمة التي حدثت بين فيصل فجر وحمد الله داخل معسكر المغرب قبل بدء بطولة كأس أمم إفريقيا 2019؛ حيث انسحب عبدالرزاق حمد الله لاعب النصر السعودي من معسكر منتخب بلاده، بسبب خلاف بينه وبين فجر على تنفيذ ركلة جزاء في إحدى المباريات الودية قبل انطلاق البطولة.



يذكر أن حمد الله لم ينضم إلى قائمة منتخب المغرب منذ مغادرته لمعسكر المنتخب، قبيل إنطلاق بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت في مصر، على الرغم من مطالبة الجماهير بإعادة حمد الله إلى أسود الأطلسي.



