احتفالية لمعهد فتيات الغردقة الأزهري بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر (صور)

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نظم معهد فتيات الغردقة الأزهري احتفالية كبرى بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وذلك بحضور الشيخ عبد الجليل يونس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وعبد الناصر حسان الديب مدير عام المنطقة للعلوم الثقافية بقاعة مركز نشر الجودة، بمعهد فتيات الغردقة النموذجي، ضمن البرنامج الوطني الثاني، بناء على تعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.



حضر اللقاء فضيلة أحمد زرد مدير عام الوعظ، والمقدم أحمد يحيى نائب المستشار العسكرى لمحافظة البحر الأحمر، والدكتور مصطفى أبو الحجاج بالمكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والقمص مينا عزيز الكنيسة الأرثوذكسية، والقمص يؤانس أديب الكنيسة الكاثوليكية، وعبد الستار الصادق مدير التعليم النموذجي، وإيمان بدران مدير إدارة رعاية الطلاب، ورمضان حسين مسؤل العلاقات العامة، ولفيف من قيادات المنطقة الأزهرية.



وبدأ الحفل بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى الحضور كلمة تضمن خلالها الحديث عن كيفية تصدى الجيش المصري لكل الهجمات على مر العصور، وكيف ضحى الجندي المصري بروحه ودمه من أجل أن نحيا في أمن واستقرار الوطن، دون التخلي عن ذرة رمل من ارض وطننا الحبيب مصر، كما تناول الحديث ذكرى ملحمة أكتوبر التي غيرت مسار التاريخ لتعلن عن براعة ونبوغ العقل المصري من خلال تلك الملحمة العسكرية، كما أن الشعب المصري بوحدته يحافظ على كيان وطننا مصر، وأن حرب أكتوبر المجيدة دليل على نقطتين هما وحدة الفكر ووحدة الهدف، والتي تدعو لتحرير كامل أرض الوطن من أيدى الأعداء وضد كل من يتربص بأمن واستقرار الوطن.



كما تم عرض فيديو لأحداث أكتوبر على الطلاب والطالبات من خلال عرض وثائقي لذكرى النصر، ثم توالت فقرات الحفل حيث قدمت طالبات معهد فتيات الغردقة النموذجي فقرة كورال عن أكتوبر بعنوان " حلوة يا بلدي"، وتنوعت باقي الفقرات بين إلقاء قصيدة وشعر وخطابة.