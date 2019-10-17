"الزراعة" عن طرح التقاوي بأسعار العام الماضي: ندعم صغار المزارعين

قال الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الهدف الأساسي لجميع العاملين بالوزارة هو إرضاء الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة لتحقيق هامش ربح أعلى لهم.





وأوضح "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أن وزارة الزراعة قامت بإجراءات عديدة خلال الفترة الأخيرة لمساعدة المزارعين بشكل عام، وصغار المزارعين والمرأة الريفية في القرى بشكل خاص، من خلال تحسين القدرات التسويقية واستنباط اصناف جديدة من التقاوي، وعمل مزارع إرشادية، مع تثبيت أسعار التقاوي بنفس أسعار العام الماضي وتحمل الوزارة أي أعباء إضافية في تكلفة الإنتاج.



