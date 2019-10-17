"الزراعة" عن طرح التقاوي بأسعار العام الماضي: ندعم صغار المزارعين
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:33 م
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رقية جمال
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قال الدكتور محمد فكري القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن الهدف الأساسي لجميع العاملين بالوزارة هو إرضاء الفلاحين وتوفير مستلزمات الإنتاج بأقل التكاليف الممكنة لتحقيق هامش ربح أعلى لهم.
وأوضح "القرش"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صباحك مصري" المذاع على فضائية "mbc مصر"، اليوم الخميس، أن وزارة الزراعة قامت بإجراءات عديدة خلال الفترة الأخيرة لمساعدة المزارعين بشكل عام، وصغار المزارعين والمرأة الريفية في القرى بشكل خاص، من خلال تحسين القدرات التسويقية واستنباط اصناف جديدة من التقاوي، وعمل مزارع إرشادية، مع تثبيت أسعار التقاوي بنفس أسعار العام الماضي وتحمل الوزارة أي أعباء إضافية في تكلفة الإنتاج.
وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن كيلو تقاوي الفول البلدي يبلغ 30 جنيهًا، بينما يصل سعر كيلو الفول نفسه لأكثر من ذلك، وتقاوي القمح 25 كيلو بـ 250 جنيهًا، والتي تصلح لزراعة نص فدان، منوهًا بأن أسعار التقاوي هذا العام أما بنفس أسعار العام الماضي أو أقل ولو هناك زيادة تكون طفيفة جدًا، مشددًا على أن وزارة الزراعة حريصة على التنسيق مع المزارعين، ومد يد العون لهم بجميع الأشكال والسبل الممكنة، موضحًا ان قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة مهتم مهمته متابعة الدورية معه المزارعين في كل قرية ومركز على مستوى الجمهورية، والإدارة المركزية لإنتاج التقاوي حريصة على توفير التقاوي بجميع الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى أن هناك بعض التخوفات لدى المزارعين من زيادة الأسعار، ولكننا لن نطرح أي زيادة في أسعار التقاوي نهائيًا.
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