عاجل.. إختبار طبي لنجم الزمالك تحسم موقفه من مباراة المقاولون

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق نادي المقاولون العرب يوم السبت المقبل وذلك بدلاً من مباراة القمة والتي كان مقرراً لها نفس اليوم لكن الجهات الأمنية رفضت إقامة القمة وذلك بسبب بعض الدواعي التي حالت دون إقامتها خوفاً من حدوث مشاحنات بين الجماهير وبعضها .

وأجرى عبد الله جمعة لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم الخميس بعض الأشعة على قدمه اليسرى من أجل الإطمئنان على حجم الإصابة التي تعرض لها اللاعب خلال مشاركته مع منتخب بلاده مصر ضد بوتسوانا يوم الاثنين الماضي ضمن مباريات الفيفا الدولية والتي حسمها الفراعنة بهدف واحد سجله النجم حمدي فتحي .

وشارك جمعه بقميص منتخب الفراعنة للمرة الأولى في مسيرته الرياضية ونال ثقة كبيرة من حسام البدري خلال فترة ولايته الأولى لتدريب منتخب مصر وأكد بعد المباراة أنه سيعتمد عليه في مركز الظهير الأيسر بصورة مستمرة بسبب الإمكانيات الهائلة التي يتوفر عليها والتي تؤهله لذلك .

وخرج عبد الله جمعة بعد المباراة وإشتكى من إصابة عضلية بسيطة أبعدته عن مران فريقه يوم أمس وأول أمس ليقرر الجهاز الطبي إجراء بعض الأشعة على قدمه اليوم من أجل الإطمئنان على حجم إصابته وتحديد موقفه من المشاركة ضد المقاولون العرب في المباراة التي ستقام بين الفريقين على ملعب إستاد السلام يوم السبت .