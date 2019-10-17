صفات ينجذب إليها الرجل في المرأة

خصائص عديدة ينجذب إليها الرجل في المرأة، يجب أن تعرفيها، ومنها كالتالي:





1. الشكل

وجدت الكثير من الدراسات أن الدماغ الذكوري يبحث عن امرأة ذات فخذين أكبر وخصر أصغر، وقد وجدت الدراسات أنه من الأفضل أن تكون نسبة الخصر إلى الفخذ من 07:10.





2. الابتسامة

الابتسامة هي شيء يمكن أن ينظر إليه الرجال، ليس ذلك يعني أنه يجب أن تحصلي على ابتسامة نجمات هوليود، لكن عليها تجنب أشياء مثل: رائحة الفم الكريهة، والأسنان الصفراء.





3. التماثل في الوجه

التماثل في الوجه هو واحد من السمات المادية الأكثر جاذبية بالتأكيد، ندرك جميعاً أنه من غير الممكن العثور على وجه متماثل 100٪، ولكن كلما كانت أوجه عدم التماثل لديك أقل، كلما جذب وجهك عيون الناس.





4. الشفاه

لا تنسي أحمر الشفاه، وجدت دراسة من جامعة مانشستر أن الرجال يمكنهم التحديق في النساء ذوات الشفتين الحمراوين لمدة سبع ثوان!





5. الحواجب

وقد وجدت دراسة أن الناس يلاحظون الحواجب في كثير من الأحيان أكثر من العيون؛ لذلك لا تهملي الحواجب أثناء القيام بالماكياج.