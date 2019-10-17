الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار على حدود غزة





أعلن الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عن إسقاط طائرة دون أطلقت من قطاع غزة، قرب السياج الأمني الحدودي مع غزة.





وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "عثرت قوات الجيش على طائرة دون طيار في منطقة السياج الأمني جنوب قطاع غزة، بعد أن أسقطها الجنود الإسرائيليون".





ويأتي هذا التطور، في ظل حديث إسرائيلي عن تنامي قدرات الفصائل الفلسطينية المسلحة في قطاع غزة، في استخدام طائرات دون طيار، يمكن استخدامها لمهاجمة الجيش، بدل استخدامها للتصوير والرصد، والتجسس.





سيطرة الإسرائيلين على قطاع غزة



