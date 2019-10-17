تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم الخميس 17-10-2019

ننشر أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم كالتالي :





1-الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية: سعر السهم : 4.340جنيه - نسبة الإنخفاض -7.66%

2-وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي: سعر السهم : 11.580جنيه - نسبة الإنخفاض -5.7%

3-الشرقية الوطنية للامن الغذائي : سعر السهم 3.760 جنيه - نسبة الانخفاض -4.3%

4-الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية : سعر السهم 4.290 جنيه - نسبة الانخفاض -2.72%

5-الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي سعر السهم : 6.360جنيه - ونسبة الانخفاض -2.15%.









الأسهم بالبورصة المصرية الأكثر إرتفاعاً اليوم





تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج بختام تعاملات اليوم ، الخميس وبلغ سعر السهم اليوم نحو 0.002جنيه وبنسبة إرتفاع 100% ، وإحتل المركز الثاني في الصعود سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بسعر 5.150 جنيه وبنسبة 6.85% ، وجاء في المركز الثالث ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر 0.384 جنيه وبنسبة إرتفاع 4.63% وفي المركز الرابع بنك قطر الوطني الاهلي43.970 وبنسبة ارتفاع 4.57% ، وأخيراً في المركز الخامس مستشفى النزهه الدولي بسعر 56.500 جنيه وبنسبة ارتفاع 4.24%



