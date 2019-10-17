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تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 04:22 م
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تعرف علي الأسهم الأكثر إنخفاضاً بالبورصة المصرية اليوم
الاسهم المصرية الأكثر إنخفاضاً
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نيفين سمير
 
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أسعار الأسهم بالبورصة المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم الخميس 17-10-2019
ننشر أسعار أسهم البورصة المصرية الأكثر إنخفاضاً اليوم كالتالي : 

1-الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية:  سعر السهم :  4.340جنيه - نسبة الإنخفاض  -7.66%
2-وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي: سعر السهم : 11.580جنيه -  نسبة الإنخفاض  -5.7%
3-الشرقية الوطنية للامن الغذائي : سعر السهم 3.760 جنيه  -  نسبة الانخفاض  -4.3%
4-الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية : سعر السهم  4.290 جنيه - نسبة الانخفاض -2.72%
5-الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي سعر السهم : 6.360جنيه - ونسبة الانخفاض -2.15%.


الأسهم بالبورصة المصرية الأكثر إرتفاعاً اليوم 

تصدر سهم حق الاكتتاب لشركة ارابيا انفستمنتس هولدنج بختام تعاملات اليوم ، الخميس وبلغ سعر السهم اليوم نحو 0.002جنيه وبنسبة إرتفاع 100% ، وإحتل المركز الثاني في الصعود سهم مدينة نصر للاسكان والتعمير بسعر 5.150 جنيه وبنسبة 6.85% ، وجاء في المركز الثالث ارابيا انفستمنتس هولدنج بسعر 0.384 جنيه وبنسبة إرتفاع 4.63% وفي المركز الرابع بنك قطر الوطني الاهلي43.970 وبنسبة ارتفاع 4.57% ، وأخيراً في  المركز الخامس مستشفى النزهه الدولي بسعر 56.500 جنيه  وبنسبة ارتفاع 4.24%

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