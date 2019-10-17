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869.1 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:32 م
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869.1 مليون جنيه قيم التداولات بالبورصة اليوم
تداولات البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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سجلت البورصة أحجام تداولات علي الأسهم المقيدة  اليوم ، الخميس ، بقيمة 393.8 مليون ورقة مالية بقيمة 869.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 169 شركة، وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة ، وسجل المتعاملون الرئيسيون أحجام بلغت 40.9 مليون جنيه بينما سجل سوق خارج المقصور تداولات بـ 18.7 مليون جنيه .

وأستحوذت تعاملات المصريين 70.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.63%، والعرب على 9.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83% ، وبلغت مبيعات  الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو  بقيمة 54.6 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما بلغ صافي مشتريات  الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية  قيمة 7.9 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالى.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.

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