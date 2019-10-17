فرصة عمل في شركة أجيليتي بالكويت .. كمدير مشاريع

تبحث أجيليتي عن مدير مشاريع مشارك مؤهل للانضمام إلى الفريق الخاص بالتكنولوجيا في الكويت ليكون مسؤولًا عن دعم استكمال المشاريع من خلال تنسيق جميع أعمال إدارة المشاريع وتسليمها في الأوقات المحددة.









قصة أجيليتي تماثل في جوهرها صعود الأسواق الناشئة في الاقتصاد العالمي، فقد بدأت أجيليتي كشركة تخزين محلية في الكويت ونمت لتصبح أكبر شركة خدمات لوجيستية في الشرق الأوسط، وما لبث أن استحوذت على ما يزيد عن 40 علامة تجارية في مجال الخدمات اللوجيستية في جميع أنحاء العالم يعود تاريخ بعض منها إلى القرن التاسع عشر، وقد أصبحت أجيليتي اليوم واحدة من أكبر مزودي الخدمات اللوجيستية المتكاملة في العالم وأكبر مالك ومطور للعقارات الصناعية من القطاع الخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.









تسهيل التبادل التجاري: تعمل أجيليتي للخدمات اللوجيستية العالمية المتكاملة مع الشركات الأخرى لنقل وإدارة وتوزيع السلع التي من شأنها تعزيز التجارة العالمية وتقدم خدمات الشحن الجوي والبحري والبري وخدمات التخزين والتوزيع إضافة إلى الخدمات اللوجيستية المتخصصة للمشاريع والمعارض والفعاليات والكيماويات.









تعزيز الدخول إلى الأسواق الناشئة: تمتلك أجيليتي مجموعة متنوعة من الشركات تساهم في بناء البنية التحتية للتجارة في الأسواق الناشئة منها أجيليتي للخدمات العقارية التي تقوم بتطوير مجمعات لوجيستية وصناعية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. أيضاً تقدم مجموعة شركات أجيليتي الأخرى – وهي شركات مستقلة – الخدمات اللوجيستية للوقود وخدمات المناولة الأرضية وتطوير العقارات التجارية وخدمات المخيمات في المناطق النائية وخدمات تحديث وأتمتة الجمارك.













المؤهلات





بكالوريوس في علوم الحاسوب وشهادة في إدارة المشاريع كمشارك.









الشروط





أكثر من 6 سنوات من الخبرة.





إجادة اللغة العربية.





القدرة على إدارة المشاريع.





التخطيط والتنظيم وإدارة الوقت.





لقدرة على توثيق المشاريع والكتابة الفنية.





مهارات اتصال شفهية وخطية ممتازة والقدرة على التفاعل بشكل احترافي مع مجموعة متنوعة ومديرين تنفيذيين ومدراء وخبراء في الموضوع.





إدارة أصحاب المصلحة.





قدرات تحليلية.





بناء الفريق ومهارات تحفيزية.





القدرة على إدارة مشاريع متعددة في وقت واحد وفقًا للأولويات.









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سيكون الموعد النهائي للتقديم في 23 أكتوبر 2019



