"أضرار البلاستيك والحد من استخدامه" ندوة توعوية في فرشوط بقنا (صور)

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نظم جهاز شئون البيئة بقنا، لجنة وحدة المرأة، بالتنسيق مع جمعية حاجر الدهسة قبلي لتنمية المجتمع، بقرية حاجر الدهسة قبلي، بمدينة فرشوط، ندوة عن اضرار البلاستيك والبدائل لتجنب تلك الاضرار.



تأتي الندوة ضمن المبادرة التي أطلقها جهاز شئون البيئة بقنا للحد من استخدام البلاستيك بحضور الكيمائية فاطمة الزهراء عايد، باحث بيئي بجهاز شئون البيئة بقنا، وعبد السلام توفيق محمدين، المدير التنفيذي للجمعية وعدد من السيدات رواد الجمعية.



حاضر بالندوة الكيمائية فاطمة الزهراء عايد، باحث بيئي بجهاز شئون البيئة بقنا، والتي تحدثت فيها عن نشأة البلاستيك كناتج من مشتقات بترولية وأضراره على البيئة وتطرقت الى أضرار الاكياس البلاستيكية على صحة الانسان والحياة البرية والبحرية والتربة.



وأكد أنها غير قابله للتحلل وتتسبب في موت الكثير من الاحياء البحرية والبريه بالاختناق، متناولة بالشرح العلامات (علامات مثلث اعادة التدوير)، كما تم توضيح وطرح الحلول اربعة بدائل رئيسية للأكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وهي الأكياس القابلة للتحلل، والأكياس متعددة الاستخدام، والأكياس الورقية، والأكياس غير المنسوجة، واستخدام الأواني الزجاجية والفخارية للمأكل والمشرب داخل المنزل.

