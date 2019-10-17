ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

بشار الأسد: سنواجه الهجوم التركي في أي منطقة في سوريا

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:36 م
Advertisements
بشار الأسد: سنواجه الهجوم التركي في أي منطقة في سوريا
بشار الأسد
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

أكد الرئيس السوري بشار الأسد، أن بلاده ستواجه العدوان التركي في أي منطقة في سوريا.

 

وقال الأسد، إن العدوان التركي غزو سافر وعدوان واضح ردت عليه سوريا عبر ضرب وكلائه، ، حسبما ذكرت قناةقناة سكاي نيوز عربية، اليوم الخميس.

 

أردوغان يرفض وقف إطلاق النار

وفي الأثناء، رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعوات الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار في شمال شرقي سوريا رغم تصعيد روسيا للضغط الدولي على أنقرة بسبب عمليتها العسكرية "غير المقبولة" التي استمرت أسبوعا ضد المقاتلين الأكراد الذين يسيطرون على المنطقة بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 

وكرر أردوغان الأربعاء الزعم أن هدف الهجوم التركي في سوريا يتمثل في إقامة "منطقة آمنة" على قطاع بطول 444 كيلومترا من الحدود.

 

وكانت تقارير روسية أشارت، في وقت سابق، إلى أن قوات الحكومة السورية سيطرت على أحياء في منبج والطبقة وعين عيسى والقامشلي والحسكة.

 

وقالت وزارة الدفاع الروسية، الثلاثاء، إن القوات السورية سيطرت على منطقة مساحتها نحو 1000 كيلومتر مربع حول منبج، التي أعلنت تركيا قبل أيام سيطرتها عليها حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

 

ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن وزارة الدفاع قولها، إن الجيش السوري سيطر على قاعدة الطبقة الجوية، ومحطتي كهرباء، وعدة جسور على نهر الفرات.

 

عملية تركية في شمال سوريا

شنت القوات التركية، عملية توغل بري في شمال سوريا في إطار عملية "نبع السلام" التي بدأتها ضد الأكراد، ونقلت وزارة الدفاع التركية أن الجيش وفصائل سورية موالية دخلوا الأربعاء شمال شرق سوريا ضمن الهجوم الذي تشنه أنقرة على مقاتلين أكراد.

 

وبدأت العملية البرية للقوات التركية، مساء الأربعاء، باتجاه بلدة تل أبيض التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية في شمال شرق سوريا، وفقا لما نقله متحدث باسم مجموعة سورية مشاركة في الهجوم.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: عين عيسى سوريا تركيا بشار الاسد العدوان علي سوريا اردوغان
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
15:00
-
الجونة
إنبي
-
x
17:30
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
بيراميدز
-
x
20:00
-
سموحة

DMCA.com Protection Status