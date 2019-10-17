أبشر للتوظيف 1441.. استعلم عن رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي"

كشفت المديرية العامة للجوازات عن وجود وظائف شاغرة علي رتبة جندي للرجال، كما يُقدم نظام أبشر للتوظيف 1441 رابط التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي"، التي أعلنت عنها مديرية الجوازات.

وأعلنت منصة أبشر عن رابط هنــــــــــــــــــــــــــــــا بداية من فتح بابا التسجيل المقرر الأحد المقبل التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي"، ويجب بعد الاطلاع على الشروط التالية لسجيل عبر هذا الرابط،بداية من فتح بابا التسجيل المقرر الأحد المقبل

موعد التقديم في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي"

ويمكنكم التقديم عبر موقع أبشر للتوظيف والجوازات الإلكتروني، ابتداء من يوم الأحد الموافق 20/10/2019، 21 من صفر لعام 1441 هجريا، بداية من 10 صباحا وحتى 10 مساءا، ويستمر التجسيل حتى الخميس 24/10/2019 ميلاديا.

شروط التقديم على وظيفة جندي عبر أبشر Absher

- الشهادة المطلوبة للوظيفة هي شهادة الثانوية أو ما يعادلها.

- الوظيفة للرجال فقط

- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 17 عام ولا يزيد عن 30 عام

- يجب أن لايقل طول المتقدم عن 168 سم كحد أدنى.



ومن يرغب بالتقديم على الجوازات 1441 يجب أن يطلع على الشروط التالية لتوافرها قبل الضغط على لينك ابشر للتسجيل في وظائف المديرية العامة للجوازات على رتبة "جندي"





- توفر المؤهل العلمي وان لايقل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.

- الجنسية السعودية من الوالدين .

- توفر شهادة حسن السيرة والسلـوك والسمعة.

- ان يكون المتقدم لم يسبق له التعيين على وظائف خاضعة لنظام الخدمة العسكرية .

- ان تكون الهوية الوطنية سـارية الصلاحية اثناء التسجيل في الوظائف .

- لزوم تنـاسب الوزن مع الطول بحسب اللائحة الطبية وأن لا يقل طول المتقدم عن (168) سم .

- تخطي الفحص الطبي والمقابلة الشخصية وبقية إجراءات واختبارات القبول بما تم تحديده في الشروط مسبقاً .

- في حال كان المتقدم متزوجاً فلابد ان تكون الزوجه سعودية الجنسية.

- الافضلية في القبول والتسجيل لمن يمتلك دورات في اللغات الأجنبية ويشمل ذلك لغة الإشارة أو دورات في الحاسب الآلي على أن لا تقل مدتها عن تسعة أشهر وتكون الشهادة من جهة معتمدة وإن كانت صادرة من معهد خاص فيجب تصديقها من جهة حكومية .

- لابد من معادلة الشهادة من وزارة التعليم مع التصديق عليها في حال بكانت صادرة من خارج المملكة .









ابشر، هو نظام الكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعودييين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة فيهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات، يربط بين جميع القطاعات الحكومية الكترونيا ، ويخدم التطبيق 11 مليون مشترك ويقدم 160 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانا على مدار 24 ساعة.

أبشر للخدمات الإلكترونية هو نظام إلكتروني أَطْلَقَتْهُ وزارةُ الداخلية، وللمزيد اضغط هنا

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خدمات أبشر، هي خدمات قدمتها المملكة العربية السعودية لتُسهل على المواطنين الإجراءات التي يقوموا من أجلها إلي الذهاب الجهات المختصة، لذلك قامت الوزارة بتسهيل الأمر وأنشأت منصة أبشر والغرض منها كالاتي، وللمزيد اضغط هنا

