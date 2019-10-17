تاكيس يعلن قائمة دجلة لمواجهة الاتحاد بالدوري

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أعلن اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي وادي دجلة، عن قائمة فريقه، استعدادًا لمواجهة الاتحاد السكندري، بالدوري العام.



ويلتقي وادي دجلة الاتحاد السكندري، مساء غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.



وجاءت قائمة وادي دجلة كالآتي:-



"محمد عبدالمنصف، خالد وليد، رجب عمران، خالد رضا، عبدالله محمود، محمود مرعي، عبدالرحمن بودي، أحمد سعيد، مروان حمدي، محمد هلال، اسحاقو يعقوبو، محمد عبدالعاطي، بسام وليد، عمرو صالح، حسام عرفات، أحمد حسن، بوزاس فاسيلوس، إبراهيم عايش، رافيق كابو، عمر مرعي، أحمد بيكهام، حسين زكري، محمد رضا".





ويحتل وادي دجلة المركز السادس عشر بالدوري المصري، برصيد نقطة واحدة، بينما يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس برصيد 6 نقاط.



"دجلة يعطل انتقال لاعبه للزمالك"



وتعطل انضمام نجم وسط نادي وادي دجلة إلى نظيره نادي الزمالك بشكل مؤقت لفترة مؤقتة لعدة أسباب مختلفة بعد أن طان اللاعب على بعد خطوات من الانضمام إلى النادي الأبيض.



"دجلة يطالب عبد العاطي بتأجيل الرحيل عن الفريق"



وطالب مسئولو نادي وادي دجلة محمد عبد العاطي لاعب وسط الفريق بتأجيل فكرة الانضمام إلى نادي الزمالك في الفترة الحالية.



"سبب طلب وادي دجلة بتأجيل انضمام عبد العاطي للزمالك"



وجاء طلب دجلة من عبد العاطي بتأجيل إنضمامه لنادي الزمالك حاليا بسبب حاجة الفريق له في هذه الفترة بسبب الأداء السئ الذي ظهر به النادي في الدوري هذا الموسم.



وكان محمد عبد العاطي قد وافق على الانضمام إلى نادي الزمالك خلال الفترة الحالية ولكنه من الممكن أن يتعطل انضمامه إلى الفارس الأبيض حتى فترة الانتقالات الشتوية القادمة.