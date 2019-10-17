رئيس الطب الوقائي: لا إصابات بالالتهاب السحائي والتطعيمات مجانية بالمدارس (فيديو)

نفى الدكتور علاء عيد، أستاذ الطب الوقائي، ما يتردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي في المدارس، مؤكدًا أنها شائعة مغرضة، لا أساس لها من الصحة، موضحا أن البداية كانت بتلقي بلاغين عبر الخط الساخن للوزارة بإصابة طالبتين بالالتهاب السحائي بمحافظة الإسكندرية.





وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن وزيرة الصحة وجهت على الفور بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي لفحص الواقعة، والوقوف على حقيقة الأمر، موضحًا بأن الفريق توجه إلى الأسكندرية.





وأضاف أن التقرير الطبي للحالة الأولى أكد أن الطالبة ليست مصابة بالتهاب سحائي، موضحًا أن أعراض الالتهاب السحائي هى ارتفاع في درجات الحرارة، وتصلب في الرقبة، واضطراب في الوعي، ويجب إجراء التحاليل لإثبات الإصابة.



