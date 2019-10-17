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رئيس الطب الوقائي: لا إصابات بالالتهاب السحائي والتطعيمات مجانية بالمدارس (فيديو)

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:28 م
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رئيس الطب الوقائي: لا إصابات بالالتهاب السحائي والتطعيمات مجانية بالمدارس (فيديو)
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هدى عبدالرازق
 
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نفى الدكتور علاء عيد، أستاذ الطب الوقائي، ما يتردد عن انتشار مرض الالتهاب السحائي في المدارس، مؤكدًا أنها شائعة مغرضة، لا أساس لها من الصحة، موضحا أن البداية كانت بتلقي بلاغين عبر الخط الساخن للوزارة بإصابة طالبتين بالالتهاب السحائي بمحافظة الإسكندرية.

وأشار "عيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن وزيرة الصحة وجهت على الفور بتشكيل فريق من قطاع الطب الوقائي لفحص الواقعة، والوقوف على حقيقة الأمر، موضحًا بأن الفريق توجه إلى الأسكندرية.

وأضاف أن التقرير الطبي للحالة الأولى أكد أن الطالبة ليست مصابة بالتهاب سحائي، موضحًا أن أعراض الالتهاب السحائي هى ارتفاع في درجات الحرارة، وتصلب في الرقبة، واضطراب في الوعي، ويجب إجراء التحاليل لإثبات الإصابة.

وأوضح أنهم يعطون تطعيمات لطلاب الحضانة، والصف الأول الإبتدائي، والأول الإعدادي، والأول الثانوي وبالمجان لجميع الطلاب، حيث يتم التوجه لكل مدرسة لتطعيم الطلاب، ومن لم يحصل على التطعيم يسجل اسمه لضمان تطعيمه في وقت آخر.
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