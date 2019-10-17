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حريق محدود في كابينة قيادة سفينة بميناء دمياط

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:23 م
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حريق محدود في كابينة قيادة سفينة بميناء دمياط
الحريق
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كرستينا عياد
 
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صرح المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بأنه بتاريخ اليوم وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وفي أثناء تواجد السفينة "حبيبة M" والتي تحمل علم توجو، والمتراكية على رصيف رقم 9، حدث حريق محدود في كابينة القيادة الخاصة بالسفينة.

وأضاف المركز أنه جارٍ حاليا التعامل مع الحريق المحدود والسيطرة عليه عن طريق الوحدات البحرية التابعة للهيئة وقوات الحماية المدنية.

جدير بالذكر أن السفينة كانت قد وصلت الى الميناء فجر اليوم فارغة لغرض شحن كمية من خام الفوسفات.
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