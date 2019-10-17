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أخبار البورصة .. تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الخميس

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:08 م
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أخبار البورصة .. تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الخميس
البورصة المصرية
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نيفين سمير
 
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إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الخميس علي أداء متباين وذلك بالتزامن مع حالة جنى ارباح الأسهم القائدة و الأسهم الخبرية  علي تعاملات البورصة المصرية ومضغوطة بمبيعات العرب والأجانب ،  وربح  رأس المال السوقى نحو 2.9 مليار جنيه مغلقاً عند مستوى 717.854 مليار جنيه.

تباين مؤشرات البورصة المصرية 

تباينت مؤشرات البورصة المصرية حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.

تداولات البورصة المصرية

وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.8 مليون ورقة مالية بقيمة 869.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 169 شركة، وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.



المصريين يستحوذون علي 70.5% من إجمالي تعاملات البورصة  اليوم 

أستحوذت تعاملات المصريين 70.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.63%، والعرب على 9.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.

وبلغت مبيعات  الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو  بقيمة 54.6 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما بلغ صافي مشتريات  الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية  قيمة 7.9 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالى.



أخبار البورصة المصرية أمس الأربعاء 

إختتمت  البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي إرتفاع  جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين و العرب على معظم القياديات و الأسهم الخبرية ذات الأانباء الايجابية بصعود سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن الاكبر بالرئيسي.
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