أخبار البورصة .. تباين مؤشرات البورصة المصرية بختام جلسة الخميس
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 03:08 م
Advertisements
نيفين سمير
Advertisements
Advertisements
إختتمت البورصة المصرية تعاملات اليوم ، الخميس علي أداء متباين وذلك بالتزامن مع حالة جنى ارباح الأسهم القائدة و الأسهم الخبرية علي تعاملات البورصة المصرية ومضغوطة بمبيعات العرب والأجانب ، وربح رأس المال السوقى نحو 2.9 مليار جنيه مغلقاً عند مستوى 717.854 مليار جنيه.
تباين مؤشرات البورصة المصرية
تباينت مؤشرات البورصة المصرية حيث تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 14205 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 2063 نقطة ، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.61% ليغلق عند مستوى 534 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.53% ليغلق عند مستوى 1414 نقطة، وزاد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.61% ليغلق عند عند مستوى 480 نقطة.
تداولات البورصة المصرية
وبلغ حجم التداول على الأسهم 393.8 مليون ورقة مالية بقيمة 869.1 مليون جنيه، عبر تنفيذ 24.4 ألف عملية لعدد 169 شركة، وارتفعت أسهم 78 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت 56 شركة، ولم تتغير مستويات 35 شركة.
المصريين يستحوذون علي 70.5% من إجمالي تعاملات البورصة اليوم
أستحوذت تعاملات المصريين 70.55% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.63%، والعرب على 9.82% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.16% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.83%.
وبلغت مبيعات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية نحو بقيمة 54.6 مليون جنيه، 19.8 مليون جنيه، 20.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما بلغ صافي مشتريات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية قيمة 7.9 مليون جنيه، 79.6 مليون جنيه، 7.6 مليون جنيه، على التوالى.
أخبار البورصة المصرية أمس الأربعاء
إختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة أمس الأربعاء، علي إرتفاع جماعى لكافة المؤشرات، مدفوعة بمشتريات المصريين و العرب على معظم القياديات و الأسهم الخبرية ذات الأانباء الايجابية بصعود سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن الاكبر بالرئيسي.
.
Advertisements
- البورصة تخسر 1.6 مليار جنيه وسط تباين مؤشراتها بختام الثلاثاء
- أداء متباين لمؤشرات البورصة خلال منتصف التعاملات
- ارتفاع طفيف لمؤشرات البورصة بمستهل جلسة الأحد
- مشتريات محلية وعربية تقود البورصة المصرية للصعود بمنتصف التعاملات
- البورصة تخسر 900 مليون جنيه وسط أداء متباين لمؤشراتها بمستهل التعاملات
- تباين بمؤشرات البورصة عند الإغلاق وإيجي إكس 70 يهبط بنسبة 4.2%
- تباين مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات ..والرئيسي يهبط 0.01%
- "التجاري الدولي " يصعد ببورصة مصر 1.1% في ختام التعاملات
- البورصة تربح 2.7 مليار جنيه في الدقائق الأولي من تعاملات اليوم
- مشتريات "المصريين "و"الأجانب " تدعم البورصة لمواصلة الصعود بمنتصف التعاملات
المزيد عن: آمنتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر