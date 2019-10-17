تأخر تصميمات القناع يؤجل عودة مهاجم الأهلي





خاطب مسؤولو النادي الأهلي، الشركة الإسبانية المسئولة عن تصميم قناع مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، من أجل إرسال الجهاز للحصول على مقاسات وجه اللاعب في أسرع وقت ممكن من أجل عودة اللاعب للمشاركة في التدريبات.وتأخر تصميم القناع الخاص بمروان محسن في الوصول، بعدما كان محدد وصول الجهاز مطلع الأسبوع الجارى ليتم إرسال مقاسات الوجه.وتعرض مروان محسن للإصابة بكسر في عظمة الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة بالأسبوع الأول لمسابقة الدورى وحصل مروان محسن على راحة خلال الفترة الماضية لحين التئام الكسر.وواصل مروان محسن مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى، تنفيذ برنامجه العلاجى والتأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائى التأهيل بالنادي.وأدى محسن، جلسة فى الجيمانزيوم، مساء أمس ثم استكمل برنامجه بأداء بعض الفقرات البدنية وتدريبات خفيفة بالكرة.وكان مروان، تعرض مهاجم الأهلى لكسر فى عظام الوجه خلال مباراة سموحة وأجرى جراحة فى الوجه.وواصل الأهلي تدريباته بشكل يومي استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها 23 من الشهر الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدورى.