"جنايات قنا" تحيل أوراق شخص وابنه وشقيقين إلى مفتي الجمهورية

Advertisements

أمرت محكمة جنايات قنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، والمستشار شريف عفت مصطفى، إحالة أوراق أب ونجله وشقيقين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، بتهمة القتل العمد لمزارع، إثر خلافات قديمة فيما بينهم، بمركز قفط جنوب محافظة قنا.



تعود أحداث الواقعة إلى مارس 2019 عندما وجهت نيابة قفط إلى حسن.م.م، 34 عامًا، عامل بشركة أسمنت أسيوط، وشقيقه علي، كهربائي، 28 عامًا، وشاذلي.م.م، عامل، 52 عامًا، ونجله أبوالحسن، 20 عامًا، مقيمين جميعهم بمركز قفط جنوبي قنا، تهمة قتل دكتور حسن حامد، قصدًا، حيث عندما خرج المجني عليه لشراء الخبز من أمام منزله قام المتهمون بقتله بوابل من الأعيرة النارية وفرو هاربين باستخدام درجة نارية وسلاح آلي، وتم ضبطهم ثم إلى محاكمتهم.



وتم إحالة القضية برقم 2734 لعام 2019 جنايات قفط، والمقيدة برقم 721 لعام 2019 كلي قنا، وأمرت محكمة الجنايات بقنا، برئاسة المستشار محمود عيسى سراج الدين، وعضويه المستشار سعيد محمد الدسوقي الجزار، والمستشار شريف عفت مصطفى، وأمناء سر صلاح عبدالرحيم فراج، ومحمد حسني، وعلاء محمد حسن، إحالة أوراق أب ونجله وشقيقين إلى فضيلة مفتي الديار المصرية، بتهمة القتل العمد لمزارع، إثر خلافات قديمة فيما بينهم، بمركز قفط جنوب محافظة قنا.

