ورشة عمل لتدريب الموظفين على حساب الحد الأدنى للأجور 2019 بالقليوبية (صور)

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عقدت محافظة القليوبية، اليوم، بالتعاون مع المديرية المالية وقطاع الحسابات، ورشة توعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019،وذلك تحت رعاية كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية وبحضور كل من منير مراد نمر مدير عام المديرية المالية وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية بالمحافظة ومصطفي عيد محاضر بوزارة المالية وبحضور ممثلي شئون العاملين والموارد البشرية وكذا المراجعين بالجهات الإدارية والمديريات الخدمية.



وأشاد بالتعاون المثمر بين وزارة المالية والمحافظة فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن وزارة المالية لها أيادي بيضاء فى العديد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، مقدما الشكر للرئيس الجمهورية على هذا القرار الذي أسعد قطاع عريض من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.



وتأتي الورشة في إطار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة القليوبية وفي إطار قرار رئيس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 المعدل للقرار رقم 1627 لسنة 2019 وكتاب وزير المالية رقم 8 لسنة 2019 ومنشور رقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمحافظات.



على جانب آخر، أجرى محافظ القليوبية، اليوم الخميس،جولة تفقدية لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات الخدمية بمدينة قليوب، حيث استهل الجولة بافتتاح مدرسة بلقس الإعدادية والتي تمثل الإنشاءات بها إحلال جزئي وتتكون من 18 فصلًا بتكلفة 6 مليون جنيه.



كما افتتح مرزوق مدرسة فاطمة الزهراء الابتدائية المشتركه بقليوب (توسع) وتتكون من 15 فصل بتكلفة 5 مليون جنيه.



وأكد المحافظ أن افتتاح المدارس جاء ضمن خطة التوسعات التي يجرى تنفيذها بمدارس المحافظة بهدف تقليل الكثافة العددية داخل الفصول الدراسية، والسماح بزيادة قبول المتقدمين.



وخلال الافتتاح أشار الي أن المحافظة تسعى جاهدة لتقليل الكثافة العددية بالفصول الدراسية بجميع المراحل التعليمية على مستوى المحافظة بالكامل.



رافق المحافظ خلال الجولة سولاف درويش وحسين عشماوي أعضاء مجلس النواب وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب والمهندس مصطفى مجاهد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحفي والمهندس خالد عبد العزيز رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحي وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية بالمحافظة.



