أستاذ اقتصاد: مصر من أكبر الدول المتلقية للاستثمارات



وأشارت "نور الدين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الخميس، إلى أن هناك انفتاح كبير على المستثمرين لجذبهم لمصر، حيث تعد مصر من أكبر الدول المتلقية للاستثمارات، كما أنها من أكثر الدول التي حظت بتأييد ودعم من المؤسسات الاقتصادية والمالية على مستوى العالم.



وأضافت أن البنك الدولي يدعم الاقتصاد المصري، حيث أبدى استعدده أن يكون بينه وبين مصر تعاون، ويكون هناك تشييد لبرنامج فني وتقني وهو ما يؤكد على قدرة مصر على فتح مجالات عديدة للاستثمار، موضحة أن أي مستثمر عندما يفكر في التوجه لدولة ما يطلع على المنظومة الاقتصادية المطبقة بها، والمناخ الاستثماري بها، والبنية التكنولوجية والأساسية بها.



قالت الدكتورة غادة نور الدين، أستاذ الاقتصاد بكلية السياسة والاقتصاد ببني سويف، إن مصر اقتصاديا وسياسيا أصبحت قوية، حيث تقدم مصر مجموعة من الحوافز الهامة للمستثمرين العاملين في مصر سواء أجانب أو مصريين.