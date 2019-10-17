                       بوليفارد موسم الرياض.. خريطة مرورية لسهولة الوصول (فيديو)

نشر تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فيديو للخريطة المرورية التي يتبعها الراغبين في مشاهدة افتتاح فعاليات بوليفارد موسم الرياض عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي أعلنت عنه إدارة مرور منطقة الرياض لقائدي المركبات لسهولة الوصول إلى موقع البوليفارد بحي حطين أثناء فعاليات موسم الرياض.





وتنطلق اليوم الخميس الموافق 17 /10/2019، فعاليات بوليفارد موسم الرياض بمسيرة استعراضية وألعاب نارية ودبابات هاري وملابس تنكرية إلى جانب النافورة الراقصة التي تعمل على دهشة الجميع بسبب تصميمها وألوانها المميزين.





وبوليفارد موسم الرياض به مفاجآت كثيرة في انتظار كلا من المواطنين والزوار الذين أتوا لمشاهدة العروض والفعاليات في تجربة جديدة وفريدة من نوعها.