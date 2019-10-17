بوليفارد موسم الرياض.. خريطة مرورية لسهولة الوصول (فيديو)
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:32 م
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نشر تركي أل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه فيديو للخريطة المرورية التي يتبعها الراغبين في مشاهدة افتتاح فعاليات بوليفارد موسم الرياض عبر صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، الذي أعلنت عنه إدارة مرور منطقة الرياض لقائدي المركبات لسهولة الوصول إلى موقع البوليفارد بحي حطين أثناء فعاليات موسم الرياض.
وتنطلق اليوم الخميس الموافق 17 /10/2019، فعاليات بوليفارد موسم الرياض بمسيرة استعراضية وألعاب نارية ودبابات هاري وملابس تنكرية إلى جانب النافورة الراقصة التي تعمل على دهشة الجميع بسبب تصميمها وألوانها المميزين.
وبوليفارد موسم الرياض به مفاجآت كثيرة في انتظار كلا من المواطنين والزوار الذين أتوا لمشاهدة العروض والفعاليات في تجربة جديدة وفريدة من نوعها.
وأشرف تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، على المناطق الترفيهية لموسم الرياض في بوليفارد الرياض.
كشف تركي آل الشيخ، أن موسم الرياض قد حقق أكبر عائد في الرعايات والشركات المساهمة في تاريخ المملكة، بأكثر من 400 مليون ريال.
ويفتتح بوليفارد موسم الرياض الفنان المصري محمد هنيدي بمسرحية 3 أيام في الساحل، ويترقب الزوار مشاهدة لنافورة الراقصة اليوم بألوانها المختلفة، ورؤية الأفلام على شاشات العرض الطائرة
موقع بوليفارد موسم الرياض
يقع في تقاطع طريق الأمير تركي الأول مع طريق الأمير محمد بن سلمان، شمال الرياض الذي سيشهد عددا من الاحتفالات.
بوليفارد موسم الرياض يضم 50 محلا عالميا ومحليا، وحوالي 10 مطاعم، ومسرحين ونافورة راقصة ستعرض العروض بطريقة ثلاثية الأبعاء وبألوان مختلفة.
بوليفارد موسم الرياض.. خريطة مرورية لسهولة الوصول (فيديو)
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