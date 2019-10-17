حسب تقرير مشروع ميزانية الدولة 2020... نحو إجراء تعديلات على أسعار بيع المحروقات للعموم

من المنتظر إجراء تعديلات على أسعار بيع المحروقات للعموم في سنة 2020، حسب ما جاء في تقرير مشروع ميزانية الدولة للسنة القادمة الذي نشرته وزارة المالية على موقعها الالكتروني.





وبرّرت الحكومة الحالية، التي أعدت مشروع الميزانية الذي سيصادق عليه البرلمان الجديد، ان هذا الاجراء يهدف الى تحقيق توازن منظومة المحروقات في سنة 2020، عبر الاقتصاد في نفقات الشركة التونسية للكهرباء والغاز والشركة التونسية لصناعات التكرير، المتأتية من انعكاس برنامج الضغط على كلفة الإنتاج، وذلك في إطار عقد حسن الأداء مع إجراء تعديلات لأسعار البيع للعموم في سنة 2020.





ومن المنتظر أن تبلغ نفقات الدعم العام المقبل 4180 مليون دينار موزعة على 1800 م د دعم المواد الأساسية ورصد 1880 م د بعنوان منحة دعم المحروقات لسنة 2020 أي بانخفاض قدره 658 م د بالمقارنة مع التقديرات المحينة لسنة 2019 والبالغة 2538 م د.





وأشارت وثيقة مشروع الميزانية إلى أن الزيادة ب 1 دولار في سعر البرميل تؤدي إلى زيادة في نفقات الدعم ب142 م د والزيادة ب10 مليمات في سعر صرف الدولار تؤدي إلى زيادة ب 37 م د في النفقات المذكورة.

علما وان فرضيات إعداد الميزانية استندت إلى اعتماد معدل سعر برميل النفط الخام من نوع « البرنت » ب 65 دولار للبرميل لكامل السنة.





ويُقدّر دعم النقل ب 500 م د مقابل 450 م د محينة سنة 2019، و يهم هذا المبلغ دعم النقل المدرسي والجامعي والنقل بتعريفات منخفضة وكذلك النقل المجاني لبعض الفئات الخصوصية.