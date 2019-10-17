مباراة الزمالك والمقاولون مهددة بالإعادة

أصبحت مباراة الزمالك والمقاولون العرب مهددة بالإعادة حال عدم ذهاب الفريقين لها يوم السبت المقبل في إطار منافسات الجولة الخامسة في بطولة الدوري المصري.





وتنص لوائح اتحاد الكرة على أنه يحق للجنة المسابقات إعادة أي لقاء في حالة عدم ذهاب الفريقين إليه مع توقيع العقوبات المناسبة من جانب مجلس الجبلاية على الفريقين إذا رفضا عدم المشاركة بها وذلك نظرًا لأنه لا بد من نتيجة لأي لقاء.





ويرفض الزمالك والمقاولون خوض مباراة السبت المقبل، الأول بدعوى أنه لديه لقاء مهم مع جينيراسيون فوت السنغالي في دوري أبطال إفريقيا وقد يتعرض لاعبوه للإصابات، والثاني لأنه لم يكن في حساباته مواجهة القلعة البيضاء وإنما جاء كبديل بعد تأجيل مباراة القمة بناءً على طلب الجهات الأمنية.





ويرفض الفريق الأبيض خوض لقاءات قبل مواجهة جينيراسيون فوت بينما يتمسك ذئاب الجبل بمواجهة أسوان وفقًا لترتيب جدول الدوري المصري.







