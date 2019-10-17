موقع عبري: سفينة إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية ترسو في سوريا

قامت سفينة بحرية إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، يشتبه أنها تحمل بضائع محظورة أو أسلحة، بتفريغ حمولتها في ميناء اللاذقية شمال سوريا، حسبما كشفت موقع" i24news" الإسرائيلي، اليوم الخميس.

ووصلت سفينة الشحن الإيرانية، التي تحمل اسم "أرتنوس" ARTENOS، الساعة الثانية بعد منتصف ليل الأربعاء- صباح الخميس، إلى ميناء اللاذقية في سوريا، وذلك بعد مغادرتها إيران في 6 أكتوبر، من ميناء بندر عباس، وفقاً للموقع الإسرائيلي.

واجتازت سفينة الشحن الإيرانية، قناة السويس المصرية في 14 أكتوبر (تشرين الأول)، وهي مسجّلة على أنها سفينة إيرانية وتحمل العلم الإيراني. وتم تفريغ الحاويات من على متنها، بدءاً من ساعات المساء من ليلة الأربعاء- الخميس.

ويشار إلى أن شركة "أوميد داريا" الإيرانية، التي تشغل السفينة، موجودة ضمن قائمة العقوبات الأمريكية، وهي تقول إنها تقدم خدمات لشركة سفن الشحن الإيرانية الحكومية. وميناء بندر عباس معروف أيضاً، بكونه الميناء الرئيسي لتصدير شحنات الأسلحة والمعدات التقنية، لحرس الثورة الإسلامية في إيران.