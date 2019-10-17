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بعد شيكابالا.. نجم جديد مهدد بالغياب عن الزمالك أمام المقاولون

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:45 م
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بعد شيكابالا.. نجم جديد مهدد بالغياب عن الزمالك أمام المقاولون
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هاني عصام
 
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تسيطر حالة من الغموض، حول موقف عبدالله جمعة الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من المشاركة في لقاء المقاولون العرب السبت المقبل، في الجولة الخامسة للدوري المصري الممتاز، بسبب الإصابة التي يعاني منها في الوقت الحالي.

وكان جمعة، قد تعرض للإصابة في عضلة الفخذ خلال مشاركته مع منتخب مصر في ودية بتسوانا الأخيرة والتي انتهت بفوز المنتخب الوطني بهدف نظيف.

وجاءت مشاركة اللاعب في تدريبات منفردة بصالة الجيم بالأمس ليس بسبب الاجهاد ولكن للإصابة التي يعاني منها.

ويحسم الجهاز الفني للفريق موقف جمعة في الساعات المقبلة من المشاركة في مباراة المقاولون العرب المقرر لها يوم السبت المقبل ببطولة الدوري.

وخاض عبد الله جمعة الأثنين الماضي، أولى مبارياته الدولية بقميص منتخب مصر، وقدم مستوى مميز مع حسام البدري المدير الفني الجديد للفراعنة.
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