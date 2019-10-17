اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-10-2019 - استقرار ملحوظ في البنوك الكبرى





اسعار الدولار في البنوك المصرية





استقرت اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-10-2019 ختام التعاملات الاسبوعية، وشهد سعر الدولار تراجعا مستمرار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية مسجلا ادنى مستوى له منذ عامين، ويعود السبب في ذلك إلى اجراءات الاصلاح الاقتصادي التى فقامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية مما اثر على اسعار العملة الاجنبية مقابل الجنيه المصري وننشر في ما يلي اخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية





متوسط أسعار الدولار في البنوك المصرية

اوضحت بيانات الاسعار خاصة بالبنك المركزى استقرار سعر الدولار عند متوسط 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع بالبنوك المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو 17.86 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019.





وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 20.69 جنيه للشراء 20.81 جنيها للبيع اليوم، وسجل سعر الفرنك السويسري 16.22 للشراء و16.33 للبيع بنهاية تعاملات اليوم، فيما بلغ متوسط سعر الـ 100 ين ياباني، 14.87 جنيه للشراء 14.89جنيه للبيع.



