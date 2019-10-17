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اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-10-2019 - استقرار ملحوظ في البنوك الكبرى

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:32 م
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اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-10-2019 - استقرار ملحوظ في البنوك الكبرى
سعر الدولار في البنوك المصرية
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 اسعار الدولار في البنوك المصرية 

 استقرت اسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم الخميس 17-10-2019 ختام التعاملات الاسبوعية، وشهد سعر الدولار تراجعا مستمرار مقابل الجنيه المصري خلال الفترة الحالية  مسجلا ادنى مستوى له منذ عامين، ويعود السبب في ذلك إلى اجراءات الاصلاح الاقتصادي التى فقامت بها الحكومة خلال الفترة الماضية مما اثر على اسعار العملة الاجنبية مقابل الجنيه المصري وننشر في ما يلي اخر تحديث لسعر الدولار في البنوك المصرية 

متوسط أسعار الدولار في البنوك المصرية 
اوضحت بيانات الاسعار خاصة بالبنك المركزى استقرار سعر الدولار عند متوسط 16.17 جنيه للشراء و16.27 جنيه للبيع بالبنوك المصرية، وسجل متوسط سعر اليورو 17.86 جنيه للشراء و17.97 جنيه للبيع بنهاية تعاملات اليوم الأربعاء 16 أكتوبر 2019.

وبلغ متوسط سعر الجنيه الإسترليني 20.69 جنيه للشراء 20.81 جنيها للبيع اليوم، وسجل سعر الفرنك السويسري 16.22 للشراء و16.33 للبيع بنهاية تعاملات اليوم، فيما بلغ متوسط سعر الـ 100 ين ياباني، 14.87 جنيه للشراء 14.89جنيه للبيع.

وعلى صعيد العملات العربية استقر متوسط سعر الريال السعودي عند مستويات 4.3 جنيه للشراء و4.34 جنيه للبيع، في حين بلغ متوسط الدينار الكويتي 53.24 جنيه للشراء و 53.62 جنيه للبيع.
 
اسعار الدولار في البنوك المصرية
اسعار الدولار في البنوك المصرية

اسعار الدولار في البنوك المصرية 
سجل سعر الدولار في بنوك الأهلي، ومصر، والعربي الأفريقي إلى 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع، كما سجل سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، والبنك العربي الافريقي إلى 16.18 جنيه للشراء، و16.28 جنيه للبيع، في حين سجل في بنك كريدي أجريكول إلى 16.19 جنيه للشراء، و16.29 جنيه للبيع، و تراجع سعر العملة الأمريكية في بنك البركة قرشا واحدا إلى 16.21 جنيه للشراء، و16.31 جنيه للبيع، بينما سجل سعر الدولار في البنك العربي الافريقي نحو 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع، فيما استقر سعر العملة الأمريكية في بنك الإسكندرية عند 16.20 جنيه للشراء، و16.30 جنيه للبيع، واستقر سعر الدولار في بنك التعمير والإسكان عند 16.21 جنيه للشراء و16.31 جنيه للبيع.

البنكسعر الشراءسعر البيع
الأهلي المتحد16.1816.28
البركة16.1916.29
مصرف أبوظبي الإسلامي16.2416.34
القاهرة16.1816.28
كريدي أجريكول16.1816.28
بلوم16.1916.29
المصري الخليجي16.1916.29
مصر إيران16.1816.28
قناة السويس16.1816.28
عوده مصر16.1916.29
المشرق16.1916.29
الاستثمار العربي16.2416.34
مصر16.1916.29
العربي الأفريقي الدولي16.1916.29
الأهلي الكويتي16.1916.29
الأهلي المصري16.1916.29
المصرف المتحد16.1716.27
الكويت الوطني16.1816.28
الإمارات دبي الوطني16.1916.29
التعمير والإسكان16.1916.29
قطر الوطني الأهلي16.1916.29
العقاري المصري العربي16.1816.28
التجاري الدولي16.1716.27
المصرف العربي الدولي16.1716.27
الإسكندرية16.1716.27
اتش اس بي سي16.1816.28
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