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يوم 31 ديسمبر.. آخر أجل لتقديم الترشحات لجوائز العامل المثالي

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:37 م
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يوم 31 ديسمبر.. آخر أجل لتقديم الترشحات لجوائز العامل المثالي
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مروى الجلاصي
 
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أفادت وزارة الشؤون الاجتماعية اليوم الخميس، أنه تم تحديد يوم 31 ديسمبر 2019 كآخر أجل لتقديم الترشحات لجوائز العامل المثالي والتقدم الاجتماعي، واللجان الاستشارية للمؤسسات ونيابات العملة والصحة والسلامة المهنية بعنوان سنة 2019.

ويأتي ذلك، عملا بأحكام الامر عدد 1933 المؤرخ في 20 سبتمبر 1993، والأمر عدد 2895 المؤرخ في 12 ديسمبر 2000، والأمر عدد 2375 المؤرخ في 24 أوت 2009.

كما دعت الوزارة في هذا الصدد، كل من المؤسسات الخاصة والعمومية الخاضعة لمجلة الشغل والجمعيات والمنظمات المهنية المعنية، لتوجيه ملفات الترشح لهذه الجوائز الى مقر الولاية المختصة ترابيا، قبل الأجل المحدد والاتصال بالإدارات الجهوية للشؤون الاجتماعية من أجل المزيد من الاستفسار.
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