"السجيني": المحافظين وقيادات الوحدات المحلية شركاء في عمليات فساد بعدم التواصل مع الناس
الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:43 م
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إسلام شعراوي
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قال المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إن المحافظين وغيرهم من الذين يتولون مناصب قيادية بالمحافظات والوحدات المحلية بمختلف مستوياتها شركاء دون أن يدروا في عمليات فساد كبيرة وممنهجة في حال عدم قيامهم بالتواصل المطلوب مع الناس.
وأضاف "السجيني" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن من أسس ومقومات العمل المحلي والتنفيذي هو الاستماع إلى المظالم وشكاوى المواطنين وقد تلاحظ لدينا أن بعض المحافظين والقيادات يغلقون مكاتبهم ولا يتفاعلون مع المواطنين بمختلف فئاتهم ولا يحققون ويسعون لحل مظالم أصحاب الأعمال وتلك الممارسة من شأنها عزل القيادة المحلية عن الناس".
ولفت المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن عدم الاستماع لشكاوى المواطنين يدفع المواطن للوقوع فريسة للموظفين أصحاب الهوى والذمم الفاسدة وبالتالى فهو يعد شريكا غير مباشر في زيادة معدلات الفساد بدلا من أن يكون مكون رئيسى في مكافحته، مُهيبًا بالمحافظين على أهمية الوفاء بمقتضيات اليمين الذي أدوه أمام المولى عز وجل وأن يبادروا بإعطاء المساحة والوقت الملائم لاستقبال أصحاب المظالم.
وأضاف "السجيني" في تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن من أسس ومقومات العمل المحلي والتنفيذي هو الاستماع إلى المظالم وشكاوى المواطنين وقد تلاحظ لدينا أن بعض المحافظين والقيادات يغلقون مكاتبهم ولا يتفاعلون مع المواطنين بمختلف فئاتهم ولا يحققون ويسعون لحل مظالم أصحاب الأعمال وتلك الممارسة من شأنها عزل القيادة المحلية عن الناس".
ولفت المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أمين عام ائتلاف دعم مصر، إلى أن عدم الاستماع لشكاوى المواطنين يدفع المواطن للوقوع فريسة للموظفين أصحاب الهوى والذمم الفاسدة وبالتالى فهو يعد شريكا غير مباشر في زيادة معدلات الفساد بدلا من أن يكون مكون رئيسى في مكافحته، مُهيبًا بالمحافظين على أهمية الوفاء بمقتضيات اليمين الذي أدوه أمام المولى عز وجل وأن يبادروا بإعطاء المساحة والوقت الملائم لاستقبال أصحاب المظالم.
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