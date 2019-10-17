ضبط شخص لاتهامه بالنصب على المواطنين في الإسكندرية

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كثفت الأجهزة الأمنية جهودها لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية من ثلاثة مواطنين بقيام مجموعة من الأشخاص بالنصب والإحتيال عليهم، والتحصل منهم على مبالغ مالية بلغ إجماليها (750 ألف جنيه) بزعم تسهيل مشاركة المبلغ الأول بأسهم فى إحدى شركات الأدوات الرياضية، والثانى نظير توريد مواد غذائية لبعض الجهات الحكومية، والثالث نظير التوسط له فى بيع قطعة أرض.



وأسفرت جهود تحريات قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية أن مرتكبى الواقعة (ثلاثة أشخاص – "أحدهم له معلومات جنائية مسجلة")



وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحد المتهمين، وبحوزته (13 كارنيه "مزورين" بدون صور شخصية تفيد بكونه ضابط – كارنيه يفيد بكونه مشرف مواقع بإحدى شركات الأمن والحراسة – رخصة قيادة – 4 هواتف محمولة – جهاز لوحى "تابلت")، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهمان الهاربان.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ تكثيف الجهود لضبط المتهمين الهاربين.

