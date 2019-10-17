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التصدي لمحتجين عاطلين عن العمل حاولوا اجتياز الحدود التونسية الجزائرية

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:28 م
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التصدي لمحتجين عاطلين عن العمل حاولوا اجتياز الحدود التونسية الجزائرية
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مروى الجلاصي
 
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قامت قوّات الأمن العاملة بالمعبر الحدودي بساقية سيدي يوسف الليلة الماضية، بالتصدي إلى مجموعة من المواطنين ممّن ينفّذون اعتصاما مفتوحا أمام مقر ولاية الكاف، حاولوا اجتياز الحدود التونسية الجزائرية، في تصعيد منهم للحركة الاحتجاجية التي يقوم بها عدد من العاطلين عن العمل منذ أكثر من ثمانية أشهر.


وقد قدم المحتجون ليلا في محاولة لاجتياز الحدود للتنديد بما وصفوه بـ "السكوت عن حقهم في الشغل والعيش الكريم"، إلاّ أن قوات الأمن تصدت لهم وتمكنت من إقناعهم بالعودة من حيث أتوا.

وتمّت السيطرة الأمنية على المواطنين المحتجّين، دون تسجيل أعمال شغب أو عنف بما مكّن من السيطرة على هذه الوضعية التي تكررت عدة مرات في ولاية الكاف خلال السنوات الأخيرة، حسب ما أفاد به مصدر أمني لـ«وات».
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