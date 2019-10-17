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ضبط أسرة تحاول السفر لدولة أوروبية بـ"تأشيرات إقامة مزورة"

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:33 م
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ضبط أسرة تحاول السفر لدولة أوروبية بـتأشيرات إقامة مزورة
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هبة عبد الحفيظ
 
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تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالإشتراك مع زوجته بمحاولة السفر لإحدى الدول الأوروبية بموجب تأشيرات إقامة مزورة.

وتبلغ من الإدارة العامة لميناء القاهرة الجوى بتقدم أحد المواطنين وزوجته ونجله للسفر لإحدى الدول الأوروبية بموجب إقامة منفصلة "مزورة"، بإنتقال أجهزة إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير إلى ميناء القاهرة الجوى أمكن ضبط (حاصل على ثانوية - مقيم بالدقهلية - زوجته تحمل جنسية إحدى الدول العربية وبرفقتهما نجلهما).. حيث تبين تقدمهم للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية عبر ميناء القاهرة الجوى بموجب إقامة منفصلة والمنسوب صدورها لذات الدولة "خلافًا للحقيقة".

وبفحص الإقامات المضبوطة تبين أنها مزورة، بتطوير مناقشتهما أقرا بأنهما على علم بكون الإقامه "مزورة" حـال تقدمهم بها للسفر بقصد دخول الدولة والبحث عــن فــرصة عمل وأضافوا بتحصلهم على الإقامات المضبوطة من كل من ( شخصين مقيمان بذات الدولة) نظير مبلغ 2100 يورو للإقامة الواحدة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة
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