سؤال برلماني للحكومة حول مصير عمال التشجير

تقدمت النائبة إيمان خضر، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس، موجه للحكومة، حول مصير أكثر من 52 ألفا من عمال التشجير يعملون بوزارة الزراعة يطالبون بالتثبيت.





وقالت إيمان خضر، في سؤالها الذي وجهته إلى رئيس الوزراء ووزيري الزراعة والمالية: "هناك أكثر من 52 ألفا من عمال التشجير بالوزارة يعملون بالعقود المؤقتة ويتقاضون رواتب زهيدة من 40 إلى 60 جنيها شهريا رغم حصول معظمهم على مؤهلات عليا وزراعية، ورغم ذلك فإن منهم من لم يتقاضوا رواتبهم المتأخرة منذ عام 2006"، وتابعت: "منذ تولي الدكتور يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق في عهد مبارك، وإلى الآن وهم يعانون وأسرهم التي تعيش على تصريحات وقرارات الوزراء والمسئولين الوهمية من 2006 ومسلسل الوعود والقرارت الوهمية للوزراء لم ينته وترتفع المعاناة اليومية لهؤلاء البسطاء".



