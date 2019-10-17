بـ"ربع كيلو هيروين".. ضبط تاجر مخدرات بإمبابة

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تمكن رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على واحد من مروجي الهيروين المخدر، بمنطقة إمبابة شمال محافظة الجيزة، وعثر بحوزته على ربع كيلو هيروين و5 آلاف جنيه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.



وكان ورد إخطار للواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة من اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع، بتمكن المقدم محمد ربيع رئيس وحدة مباحث قسم شرطة إمبابة، ومعاونه الرائد محمد بهاء، من القبض على فتحي.ا.ح.ش، 39 سنة، عاطل مقيم المنيرة الغربية، دائرة القسم بمسكنه، سبق اتهامه في قضية ضرب وبحوزته 140 لفافة تحوى مسحوق الهيروين المخدر، وزنت حوالى 250 جرام، هاتف محمول، مبلغ مالي 5415 جنية.



وتم التحفظ على المضبوطات وتمكنت القوات برئاسة المقدم أمثل حرحش وكيل فرقة شمال الجيزة من إقتياده إلى ديوان القسم، وبمواجهته اعترف خلال التحقيقات أمام العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبالغ المالية من حصيلة البيع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



