ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

ضبط صاحب مقلة هارب من دفع 16 مليون جنيه غرامات بدار السلام

الخميس 17/أكتوبر/2019 - 01:27 م
Advertisements
ضبط صاحب مقلة هارب من دفع 16 مليون جنيه غرامات بدار السلام
المتهم
Advertisements
طباعة
هبة عبد الحفيظ
 
Advertisements
تمكن ضباط مباحث القاهرة، تحت إشراف اللواء محمد منصور مدير الأمن، من القبض على صاحب مقلة هارب من دفع 16 مليون جنيه غرامات بدار السلام.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفادة تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة دار السلام وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبط ن.ع، 55 سنة، صاحب مقلة والمطلوب التنفيذ عليه في عدد 4 أحكام غرامات "عدم تنفيذ قرار" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 16 مليون جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية قبله.
Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز
نادي مصر
-
x
15:00
-
الجونة
إنبي
-
x
17:30
-
الانتاج الحربي
مصر المقاصة
-
x
17:30
-
المصري البورسعيدي
بيراميدز
-
x
20:00
-
سموحة

DMCA.com Protection Status